Contre l’OL, Christophe Galtier affiche un bilan presque à l’équilibre

Christophe Galtier (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ancien adjoint à l’OL, Christophe Galtier a commencé sa carrière de coach avec Saint-Etienne en 2009. En treize ans, le coach du PSG a affronté le club lyonnais à 26 reprises pour 9 victoires et autant de défaites.

Depuis son passage à l’OL, de l’eau a coulé sous les ponts. Néanmoins, il restera toujours comme l’adjoint d’Alain Perrin, le seul entraîneur ayant réussi à faire un doublé durant les grandes années lyonnaises, et un personnage apprécié au sein du club. Dimanche, il retrouvera certainement avec plaisir Jean-Michel Aulas avec qui il a gardé de bonnes relations et qui en avait fait un de ses favoris pour succéder à Rudi Garcia à l’été 2021. Car après avoir été dans l’ombre, Christophe Galtier a pris la lumière avec une ascension qui l’a mené cet été jusqu’au PSG et à sa pléiade de stars. Au Parc OL, l’entraîneur parisien s’avancera sur la pelouse avec le costume de grand favori dans cette rencontre.

Vainqueur du 100e derby

Ca n’a pas toujours été le cas durant ses passages à Saint-Etienne, Lille et Nice. Depuis sa promotion sur le banc des Verts en 2009, Galtier a affronté à 26 reprises l’OL. Il pourra se targuer d’avoir été le coach vainqueur du 100e derby à Gerland en 2010 mais la tendance a plutôt été à la défaite avec 8 revers en 16 derbys. Cet équilibre se retrouve sur le bilan global de Christophe Galtier face à l’OL. Avant son 27e affrontement, l’entraîneur s’est incliné à 9 reprises pour 9 victoires et 8 nuls. Dimanche, les Lyonnais miseraient très sûrement sur un bilan tout à l’équilibre ou un nouveau revers pour le natif de Marseille.