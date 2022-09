Ligue 1 - OL : Nicolas Tagliafico tente d’amener sa hargne

Parfaitement intégré dans le onze de Peter Bosz depuis le début de la saison, Nicolas Tagliafico a déjà séduit à l’OL. Grâce notamment à cette grinta sud-américaine.

Il avait clairement reçu un accueil contrasté au moment de l’annonce de son arrivée entre Rhône et Saône. Deux mois après avoir posé ses valises à Lyon, Nicolas Tagliafico a mis tout le monde d’accord, même les plus pessimistes. Presque en situation d’échec à l’Ajax Amsterdam, le latéral argentin a apporté tout ce qu’on attendait de lui à l’OL. Du leadership, de l’activité et surtout une grinta bien sud-américaine.

Le cocktail a séduit tout le monde, des supporters à Peter Bosz en passant par ses coéquipiers. Depuis huit journées, on ne peut pas dire que l’Argentin fasse semblant sur le terrain. "Il y avait beaucoup d'intensité. On savait contre qui l'on jouait. C'est un adversaire qui joue avec la possession, a déclaré Tagliafico au micro de Prime Video après la défaite contre le PSG. On devait rester compact. On a fait des choses intéressantes mais on a pas réussi à concrétiser. On doit faire mieux."

Des tacles avec une vraie plus value

Contre le PSG, Nicolas Tagliafico n’a pas forcément pu prendre son couloir comme il avait pu le faire en début de saison et qui lui avait permis d’ouvrir son compteur but. Son rôle a d'abord été de bloquer les montées d’Achraf Hakimi avec qui il a livré un vrai duel avec notamment un tacle rugueux le long de la ligne de touche. Depuis le début de la saison, l’ancien de l’Ajax fait d'ailleurs partie des joueurs qui taclent le plus avec derrière une récupération de balle. Il en est déjà à 20, ce qui le positionne à la 5e place derrière André (Lille, 25), Desler (Toulouse, 23), Abergel (Lorient, 21) et Le Fée (Lorient, 20). Qu'on se le dise, en plus d’un mois, Nicolas Tagliafico a réussi à devenir l’un des bons coups du mercato en Ligue 1.