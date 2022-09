OL - Ligue 1 : Lukeba et Tagliafico enchaînent depuis la reprise

Nicolas Tagliafico (OL) contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après sept journées de championnat, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico ont joué toutes les minutes de l’OL. La preuve que Peter Bosz s’appuie sur une même base depuis le début de la saison.

Peter Bosz et les changements ? Ce n’est pas vraiment une franche histoire d’amour. En cours de match, l’entraîneur de l’OL n’est pas vraiment un adepte des entrées précoces même si la prestation à Lorient l’a poussé à faire un triple changement dès la pause. Dimanche à Monaco, il a fallu attendre le but du break pour le voir faire entrer Rayan Cherki et Moussa Dembélé à une petite vingtaine de minutes de la fin. Quand les joueurs commencent sur le banc, ils savent qu’ils vont être limités à un quart d’heure de jeu pour faire leurs preuves.

Cinq joueurs à 80 minutes ou plus

Ces remplacements tardifs ainsi que le peu de turnovers d’un match sur l’autre (15 titulaires en 7 sept matchs) se retranscrivent dans les chiffres. Après sept journées de Ligue 1, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico ont disputé toutes les minutes. Si pour Lukeba, le manque de solution de rechange peut expliquer cette régularité, le latéral gauche aurait pu souffler avec la présence d’Henrique. Ce dernier a finalement connu ses seules minutes en replacement de Malo Gusto. Avec l’international Espoir français ainsi que Lukeba et Tagliafico, ils sont cinq à tourner à 80 minutes ou plus depuis le début de la saison.

Nombres de minutes jouées en 7 journées :

1 - Nicolás Tagliafico - Castello Lukeba : 630 minutes jouées

2 - Alexandre Lacazette : 600

3 - Malo Gusto : 592

4 - Karl Toko-Ekambi : 585

5 - Thiago Mendes : 540