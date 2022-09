Ligue 1 : la parole n’est plus à la défense à l’OL

Plus que son manque de réalisme offensif, c’est bien défensivement que l’OL a sombré, mercredi à Lorient. Quand s’avancent Monaco et le PSG, l’heure est forcément à l’inquiétude.

Il est coutume de dire que l’attaque fait gagner des marchs mais que la défense rapporte des titres. A Lyon, l’ambition principale n’est pas soulevée un nouveau titre de champion. Après la 8e place de la saison dernière, l’heure est avant tout à retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine. Seulement pour arriver à cette objectif, compter sur une grosse défense est tout aussi important. Le dernier exercice et les 51 buts encaissés ont prouvé que sans assise défensive, être la deuxième attaque du championnat ne sert pas à grand chose. Les erreurs du passé ont-elles été retenues ? L’ensemble du club a juré de concert que oui, que la base était désormais plus stable avec certaines arrivées plus ciblées. Force est de constater que le schéma est toujours le même après la déroute contre Lorient.

Face à une équipe compacte mais finalement joueuse, l’OL a été pris à revers et a presque encaissé autant de buts en un match que sur les cinq premiers. La satisfaction du clean-sheet contre Angers s’est évaporée en un claquement de doigts. Dans ce premier revers de la saison, la prestation de Thiago Mendes a logiquement été pointée du doigt. Sorti à la mi-temps "car il avait un jaune", le défenseur brésilien a surtout été coupable de deux erreurs sur les deux premiers buts lorientais. Comme déjà dit mercredi, l’ancien Lillois a dépanné et c’est tout à son honneur. Néanmoins, perdurer avec cette solution qui était censée n’être que temporaire est bien plus problématique.

Changer mais comment ? Et avec qui ?

Contre Lorient, Thiago Mendes a réfléchi comme un milieu et peut-on vraiment lui en vouloir, lui qui évolue à ce poste depuis plus de 20 ans ? Non, seul l’entêtement et surtout la volonté du club d’en faire un défenseur axial interpellent. Avant même la reprise de l’entraînement, Bruno Cheyrou avait mis les pieds dans le plat, assurant "que Mendes avait prolongé pour être défenseur central". L’annonce avait déjà fait tilt à l’époque mais avec deux mois de mercato et un dégraissage en vue, beaucoup se disaient que des renforts allaient sûrement arriver.

La déroute totale à Lorient ne résulte bien sûr pas que de la stratégie estivale puisque les cinq premiers matchs ont donné lieu à un quasi sans-faute mais dans la culture de l’instant et même à plus long terme, ce mercato va peut-être peser. Mercredi, Peter Bosz a fait sortir Thiago Mendes pour le remplacer par Damien Da Silva. Le défenseur de 34 ans était annoncé sur le départ et se retrouve finalement propulsé comme première option. "Je suis content de rentrer et de jouer. Quand le coach fait appel à moi, j'essaye de répondre présent", a-t-il lâché sur Prime Video. Dans ce chantier défensif, le leadership a été donné à deux gamins de 19 ans issus du centre de formation.

Des choix estivaux qui laissent songeur

Cette année de confirmation montre que les attentes pèsent bien plus lourd qu’au moment de l’éclosion. Castello Lukeba et surtout Malo Gusto accusent le contrecoup et c'était prévisible. Malgré toute sa bonne volonté et sa force de caractère, Nicolas Tagliafico est lui limité par la barrière de la langue pour être le vrai leader défensif. "Il ne faut pas oublier que Gusto n'a que trois ans à ce poste, avance un entraîneur bien au fait de l'environnement lyonnais et questionné sur les performances de l'international Espoir. Il est encore très perfectible et n'a pas toutes les subtilités de ce poste."

Ca n'a pas empêché l'OL de vendre Léo Dubois et surtout de ne pas recruter de vraie doublure. Un choix qui pousse le club à se mettre tout seul dos au mur avec des choix limités. Jérôme Boateng est aux abonnés absents, et en poussant vers la sortie Sinaly Diomandé, le club n’a pas franchement montré à l’Ivoirien une pleine confiance qui s’était déjà effritée au gré des blessures. Après la défaite en Bretagne, le retour de Diomandé contre Monaco a été mis en avant, seulement à Lyon, on n’est plus à un paradoxe près.

Seulement 45 tirs concédés mais...

Connaissant l’entraîneur néerlandais, Thiago Mendes conservera sa confiance en Principauté et les propos de Bosz après Lorient sont allés dans ce sens. "C'est un très bon défenseur. Il est très bon dans les airs, c'est un très bon footballeur. Mais il ne peut pas perdre une balle comme sur le 2e but (...). Je ne suis pas inquiet, je connais mes joueurs, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux." Le coach avait utilisé pareille technique avec Karl Toko Ekambi après Reims et l’attaquant lui avait rendu cette confiance lors des deux matchs suivants. Sauf qu’un attaquant peut plus se permettre de passer au travers qu’un défenseur. La défaite à Lorient n’a pas été mise sur le manque de réalisme offensif mais bien sur la fébrilité défensive.

Dans ce début de saison en trompe l’oeil, l’OL n’est pourtant pas si mauvais défensivement. Avec désormais 7 buts encaissés, il a certes quitté son statut de meilleure défense mais avec seulement 45 tirs concédés, il est le meilleur dans l’exercice en Ligue 1. Seulement, la qualité des adversaires, déjà pointée du doigt après le 13 sur 15, a clairement rejailli après Lorient. Avec Monaco et le PSG en une semaine, l’OL va se frotter à ce qui peut se faire de mieux offensivement en France. Ce seront de vrais tests que ce soit collectivement et défensivement. Il est simplement dommageable que les Lyonnais n’y arrivent pas avec le plein de confiance.