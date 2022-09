Lorient - OL : Le Fée "a vu Lopes collé à son poteau" sur le 1er but

Anthony Lopes après un but lors de Lorient – OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Auteur de l’ouverture du score mercredi, Enzo Le Fée a signé un joli coup-franc. Le milieu de terrain lorientais avoue ne pas avoir eu besoin de mettre beaucoup de force, estimant Anthony Lopes mal placé.

Après six minutes de jeu, le décor était déjà planté. Sur une percée d’Ouattara, le milieu lyonnais a été pris avant que Thiago Mendes ne vienne tendre sa jambe. La faute a pu sembler litigieuse sur le coup mais a eu de vraies conséquences. En trouvant la lucarne d’Anthony Lopes sur le coup-franc, Enzo Le Fée a poussé l’OL à courir après le score et permettre à son équipe de déployer à merveille sa tactique.

Après la rencontre, le milieu lorientais est revenu sur ce joli ballon déposé. Un coup-franc qui aurait également été le fruit d’une erreur de placement. "Dès que l’arbitre siffle, je sais que je vais tirer. Je me concentre et je prends mon temps. Mais à la base, je voulais tirer côté gardien et je me rends compte qu’il est presque collé à son poteau, a détaillé Le Fée sur le site du club breton. Je me suis donc dit que sans mettre de force, j’avais juste à lober le mur. C’est ce que j’ai fait et c’est rentré."

Si Thiago Mendes est pointé du doigt depuis mercredi soir, il semble bien que tout le secteur défensif n’a pas eu la tête à l’endroit au Moustoir.