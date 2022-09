Ligue 1 : l’OL voyage mal en général

En mordant la poussière à Lorient, l’OL a rappelé ses difficultés à faire la loi à l’extérieur. Une tendance qui se confirme avec Peter Bosz.

Il avait vu avant les autres et n’a pourtant pas su apporter les éléments de réponse à son analyse. Malgré les 13 points pris en cinq journées, Peter Bosz ne souhaitait pas crier victoire trop vite, mettant en avant les quatre réceptions au Parc OL. Le coach lyonnais avait vu juste et comme l’a rappelé Corentin Tolisso, le club "pêche à l’extérieur, on a perdu tous nos points loin de Lyon". Ce n’est pas vraiment une nouveauté de voir l’OL ne pas être conquérant hors de ses bases.

8 défaites en 21 matchs

Le match contre Reims l’avait d’ailleurs rappelé même si Moussa Dembélé était venu atténuer ce constat avec son but égalisateur. Néanmoins, sous le règne de Peter Bosz, seuls six des 21 voyages se sont soldés par une victoire (7 nuls et 8 défaites). La dernière en date remonte à Clermont à l’ultime journée de Ligue 1 lors de l’exercice précédent. Ce n’est pas si loin mais avec la victoire au Vélodrome le 1er mai, ce sont les deux seuls succès lors des huit derniers déplacements. Si le bilan est clairement négatif depuis plus d’un an, certaines prestations avaient surtout laissé un goût plus qu’amer avec des partitions insipides.