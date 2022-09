Défait pour la première fois de la saison à Lorient (3-1), l’OL doit faire face à ses vieux démons. Corentin Tolisso regrette que les bonnes dispositions à domicile ne se voient pas à l’extérieur.

Son entrée a coïncidé avec un visage bien plus séduisant de l’OL. Peut-être la preuve que son retour ainsi que celui d’Alexandre Lacazette allait apporter ce supplément d’âme au club lyonnais même s'ils ne seront pas les sauveurs. A la 46e minute, le ballon lobé de Corentin Tolisso vers son capitaine n’a pas été loin de faire mouche et changer le cours de ce match contre Lorient. Malheureusement, mercredi soir, l’OL est reparti avec zéro point du Moustoir (3-1) et toujours les mêmes problèmes face à des équipes compactes.

Après la rencontre, le numéro 88 regrettait que les éclaircies de Décines ne trouvent pas écho loin des bases."Ca a été compliqué, on n’a pas réussi à trouver l’espace. On a quand même eu des occasions mais le gardien a fait des beaux arrêts, a déclaré Tolisso au micro de Prime Video. On était sur une bonne dynamique, ça fait toujours mal surtout qu’on voulait vraiment venir faire quelque chose à l’extérieur. On a tout gagné à domicile et c’est à l’extérieur qu’on a pêché, qu’on a perdu tous nos points donc il faut continuer à travailler, on a un gros match dimanche et il faut absolument gagner."

Tolisso : "On voulait ne pas prendre de but en contre..."

Entré en même temps que Moussa Dembélé, Corentin Tolisso a apporté une caution technique au milieu pendant la deuxième période, volonté pratiquement inexistante dans l’entrejeu lyonnais durant le premier acte. Mais à force de pousser pour recoller au score, l’OL s’est forcément fait avoir par la tactique adverse qui ne demandait qu’à exploiter les boulevards laissés par cette volonté de jouer vers l’avant. "On a essayé de jouer avec Moussa et Alex devant. Il fallait garder un certain équilibre pour ne pas prendre de contre. Malheureusement, on en a pris un… Il faut relever la tête, on a un gros match dimanche et il faut absolument gagner."

La culture de l’instant n’est jamais bonne mais à Monaco, l’OL ne pourra clairement pas se louper. Comme quoi, tout va très vite dans le foot.