Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En trouvant le chemin des filets contre Lorient, Alexandre Lacazette a inscrit son 4e but de la saison. Avec 133 buts, le capitaine de l’OL est désormais seul 3e meilleur buteur de l’histoire du club.

Le partage n’aura duré que quelques jours. Après avoir rejoint Serge Chiesa à la 3e place des meilleurs buteurs de l’OL face à Angers, Alexandre Lacazette a éjecté l’une des idoles lyonnaises du podium dans la défaite à Lorient (3-1). A la 28e minute sur une percussion de Tetê balle au pied, le capitaine de l’OL a fait parler son sens du but pour tromper Yvon Mvogo et remettre les compteurs à zéro ou plutôt à 1-1. Cette égalisation porte à 133 le nombre de buts de l’attaquant sous le maillot lyonnais, prenant seul la troisième place de ce classement des meilleurs buteurs.

Avec un brin de réussite et de précision, Lacazette, élu top de la rencontre côté lyonnais par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais, aurait pu s'offrir le doublé. Mais surtout inverser le cours de la rencontre avec une nouvelle égalisation juste après le retour des vestiaires. Finalement, le cadre s’est dérobé et Lorient s’en est allé faire le break seulement deux minutes plus tard. Avec 133 buts, Alexandre Lacazette n’est désormais plus qu’à seize longueurs de Bernard Lacombe.