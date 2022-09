Ligue 1 : à Lorient, l’OL était prévenu et pourtant…

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Défait (3-1) pour la première fois de la saison, l’OL a confirmé ses difficultés à l’extérieur. Face à Lorient, les Lyonnais sont retombés dans certains travers.

Depuis des jours, ils ont rabâché que les performances collectives affichées à domicile devaient se retranscrire à l’extérieur. Pendant des jours, ils ont assuré que la tactique lorientaise avait été comprise et qu’il fallait donc mettre à exécution ce qui était travaillé depuis des semaines à l’entraînement pour contrecarrer ces blocs bas. Pourtant, mercredi soir, les Lyonnais se sont fait avoir comme des bleus (3-1), comme s’ils avaient été surpris de l’opposition. Pourtant, on ne peut pas reprocher à Lorient d’avoir fait du Lorient.

Fidèle à ses principes d’un bloc compact avec la volonté de ressortir rapidement mais surtout proprement, le club breton a respecté à la règle les volontés de son entraîneur. L’OL aurait peut-être préféré se tromper mais il a clairement été en-dessous de tout, au moins pendant une mi-temps."On a complètement raté cette première mi-temps, bien sûr Lorient est une très bonne équipe, mais je regarde la mienne surtout, et ce n’était pas bien du tout comme on a défendu et joué avec le ballon, a déclaré Peter Bosz après la rencontre. J’étais énervé à la mi-temps, car on perd le match là."

Lorient a pourtant fait du Lorient

Dans ce premier revers lyonnais de la saison, le coach néerlandais a bien évidemment sa part de responsabilité. S’il continue, au moins publiquement mercredi soir, à défendre bec et ongles Thiago Mendes, force est de constater que ce qui ne devait être qu’un intérim en fin de saison dernière n’a pas matière à perdurer. Pourtant, le mercato est clos et aucun recrutement n’a été fait derrière. A chaud comme à froid, le milieu reconverti défenseur va être le souffre douleur des supporters et la raison principale de cette défaite avec deux grosses erreurs mais le Brésilien ne doit pas faire oublier la prestation collective. Si Peter Bosz a fait trois changements dès la pause, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes, c’est bien la preuve que rien ne tournait correctement pendant 45 minutes

Johann Lepenant et Romain Faivre ont été les autres sacrifiés mais au moment de rejoindre les vestiaires, mis à part Alexandre Lacazette et Tetê, tous auraient pu être remplacés que personne n’aurait trouvé quelque chose à redire. "On n’a pas réussi à trouver les espaces. On était sur une bonne dynamique, ça fait toujours mal surtout qu’on voulait vraiment venir faire quelque chose à l’extérieur, a déclaré Corentin Tolisso sur Prime Video. On a tout gagné à domicile et c’est à l’extérieur qu’on a pêché, qu’on a perdu tous nos points donc il faut continuer à travailler."

Toujours des motifs d'espoir

Belle surprise de la saison, Lorient a, comme on l’a dit plus haut, joué sa partition à la perfection. L’OL a eu le ballon mais s’est montré impatient à bien trop de reprises en s’entêtant à jouer plein axe sans essayer de casser les lignes pour créer un décalage et a foncé tête baissée sur la muraille lorientaise. Quand Bosz explique cette défaite par un manque d’envie plus qu’un problème de système et de joueurs, il n’a pas forcément tord. Avec seulement 45% de duels gagnés au Moustoir, l’OL a clairement manqué d’agressivité. Les entrées de Corentin Tolisso et Moussa Dembélé ont apporté un supplément d’âme et un peu d’aide à Lacazette qui semblait se battre seul.

Mais à trois contre onze voire douze avec le public, difficile de rivaliser quand les qualités individuelles ne sont pas là pour relever le niveau risible du collectif. Comme sur le troisième but, les Lyonnais ont été pris sur un contre rapide de trois passes et ont apparu désabusés, déconcertés par tant de facilité lorientaise alors que l’accent avait été mis sur cette particularité bretonne. "On a essayé de jouer avec Moussa et Alex devant. Il fallait garder un certain équilibre pour ne pas prendre de contre. Malheureusement, on en a pris un…, a regretté le milieu lyonnais. Il faut relever la tête, on a un gros match dimanche et il faut absolument gagner."

Des individualités qui ne relèvent pas le collectif

Se projeter plutôt que ruminer, l’OL en a l’habitude des mois et des saisons même. Pourtant, et c’est un paradoxe, dans le marasme lyonnais en Bretagne, il y a finalement eu quelques sources de satisfaction. Le coaching à la pause de Bosz n’a pas forcément été gagnant avec Lacazette gâchant une offrande de Tolisso et une occasion de relancer le match (46e). De tout façon, s’il avait été gagnant, cela aurait revenu à dire qu’il avait été perdant en début de match, mais il a au moins eu le mérite de changer des choses. Sans un pied, une jambe ou un gardien lorientais toujours là où il faut, l’OL aurait pu revenir de Bretagne avec au minimum un point.

Avec des "si", on refait le monde et ce jeudi, l’OL serait co-leader de la Ligue 1. Finalement, les critiques vont fuser, à raison, sur le groupe lyonnais jusqu’à dimanche et le choc contre Monaco. Mais toujours avec cet intime espoir que ce groupe peut faire de belles choses s’il joue ensemble. La deuxième mi-temps a montré que l’OL a fait plus que dominer (67% de possession) mais qu’il a avant tout pêché par manque de réussite devant (7 tirs cadrés, un but refusé pour une main) tout en n'ayant pas les reins assez solides derrière pour sauver au moins les meubles. Un constat que l’on semble faire depuis des mois et c’est là le plus terrible.