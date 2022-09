Régis Le Bris avec Gédéon Kalulu (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Avec cette victoire contre l'OL, le FC Lorient signe le meilleur début de saison de son histoire. Avec une tactique de jeu bien léchée, les Lorientais ont appuyé là où ça faisait mal, mercredi soir.

Avant le match, Peter Bosz avait pointé du doigt le jeu particulier de Lorient et s'en méfiait. Il a eu beau être prévenu, le coach de l'OL tout comme ses joueurs est tombé dans le piège des Merlus. Sous l'impulsion de Régis Le Bris, Lorient n'a rien à avoir avec celui qui avait été sèchement battu au Moustoir la saison dernière. Le club breton est l'une des belles surprises de ce début de saison et pointe à la 5e place après cette victoire (3-1) lors du match en retard de la 2e journée. Dans l'enceinte lorientaise, l'heure a donc été à la fête mercredi soir.

"On savait qu'on aurait affaire à un match difficile, donc c'est un énorme plaisir de procurer autant de joie aux supporters. La 5e place, c'est symbolique, a assuré le coach sur Prime Video. L'important c'est qu'on prend des points. On sait que les matches tiennent à très très peu de choses. Aujourd'hui ce sont des détails positifs, ça permet d'enclencher la dynamique, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait."

Après une dernière saison difficile sous les ordres de Christophe Pellissier, le FC Lorient renait sous ceux de l'un de ses formateurs. Avec Le Bris, le plan de jeu est simple mais diablement efficace surtout quand une défense comme celle de l'OL se permet d'offrir autant de cadeaux pour exploiter ses forces. Sur le troisième but lorientais, les coéquipiers de Gédéon Kalulu n'ont eu besoin que de trois passes pour passer du but d'Yvon Mvogo à celui d'Anthony Lopes. Le symbole de la nouvelle philosophie bretonne, qui a également eu cette part de réussite défensivement.

"Il a fallu qu'on soit extrêmement compacts, qu'on ferme les espaces, et on l'a vraiment très bien fait. Les quelques centimètres qu'on a laissés ont été exploités, mais il y avait toujours un pied, une cuisse ou Yvon (Mvogo) dans les buts pour assurer. C'est important aussi que les joueurs croient en eux sur la construction du jeu (...). "

Entre du jeu combiné, du jeu d'appui avec la tour de contrôle Terem Moffi, Lorient a varié son jeu contre l'OL sans vraiment déroger à ses principes. La formule fait en tout cas fureur au Moustoir.