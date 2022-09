L’OL annonce "une absence de minimum 6 mois" pour Mbock

Rapatriée mercredi à Lyon, Griedge Mbock est depuis prise en charge à l’hôpital Jean Mermoz. Une intervention chirurgicale est programmée le 13 septembre prochain.

Ce jeudi, Griedge Mbock n’était logiquement pas présente au "media day" des joueuses de l’OL en prévision de la reprise de la D1 féminine. Pourtant, la défenseuse est bien de retour à Lyon depuis mercredi. Seulement, elle n’a pas repris ses quartiers que ce soit au centre d’entraînement ou tout simplement chez elle. Rapatriée après sa luxation du genou droit contractée avec l’équipe de France, Mbock est depuis mercredi hospitalisée à l’hôpital Jean Mermoz en vue d’une nouvelle opération. Cette dernière aura lieu le mardi 13 septembre par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, qui s'est déjà occupé des différentes blessures ayant récemment touché les Fenottes, comme l’a indiqué le club dans un communiqué.

L'OL avait demandé "de ménager ses joueuses"

En attendant cette chirurgie, l'OL annonce une indisponibilité "évaluée à six mois minimum" pour Griedge Mbock et n’hésite pas à fustiger la position de la Fédération Française de Football dans ce dossier. Le club estime "avoir expressément demandé à la FFF de ménager ses joueuses pour ces deux rencontres sans enjeux, au vu du calendrier chargé et des nombreux matchs disputés cette saison dans les compétitions nationales et internationales." Force est de constater qu'il n'a pas été entendu même si la défenseuse n'avait pas joué la première rencontre contre l'Estonie.