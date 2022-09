OL : Griedge Mbock victime d’une luxation du genou droit

Griedge Mbock et Amandine Henry lors de la Coupe du monde 2019 (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Sortie sur civière et emmenée aux urgences de Charleville-Mézières, Griedge Mbock a subi une première intervention dans la nuit de mardi à mercredi. La défenseuse de l’OL souffre d’une luxation du genou droit.

Moins de 24h après les terribles images de sa sortie sur civière à Sedan, Griedge Mbock devrait être de retour à Lyon en ce mercredi fin d’après-midi. Emmenée aux urgences de Charleville-Mézières dans la foulée de sa sortie, la défenseuse de l’OL a subi une luxation du genou droit d’après L’Equipe. Cette blessure a été réduite suite à une intervention sous anesthésie générale dans la nuit mais ce n’est que la première phase.

En retrouvant Lyon, Mbock va être prise en main par le service médical de l’OL et une nouvelle opération est prévue dans les prochains jours selon le quotidien sportif. Cette opération aura pour but de traiter les séquelles ligamentaires résultant de ce genou qui est resté planté dans la pelouse. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude quelle sera la durée de l’absence de Griedge Mbock mais l’OL devrait communiquer, une fois sa joueuse de retour et les premiers examens passés.