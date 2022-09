OL : Sonia Bompastor fait le point sur les blessées

Griedge Mbock et Sonia Bompastor à Turin (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Quelques heures avant la grave blessure de Griedge Mbock, Sonia Bompastor avait fait un état des lieux de ses troupes. A cinq jours de la reprises, les pépins physiques sont nombreux à l’OL.

Au moment de répondre aux questions de BFM Lyon mardi, Sonia Bompastor ne s’attendait sûrement pas à recevoir une bien mauvaise nouvelle dans la soirée. En l’espace d’un changement de direction, Griedge Mbock a très certainement fait une croix sur le reste de sa saison alors qu’elle n’a pas encore repris. Si les résultats des examens ne sont pas encore tombés, les cris de douleur de la défenseuse de l’OL ne laisse rien présager de bon. Un nouveau coup dur pour l’internationale française mais aussi Sonia Bompastor.

L’entraîneure de l’OL doit déjà composer avec un groupe déjà bien touché par les longues blessures. De Dzsenifer Marozsan à Catarina Macario en passant par Ellie Carpenter et Amel Majri, toutes ont été victimes à un moment ou un autre d’une rupture des ligaments croisés. Aucune n’est encore revenue même si Marozsan "a repris la course et touché le ballon. Ca évolue plutôt bien et on mise sur un retour en octobre" selon la coach. De son côté, Catarina Macario "a effectué trois semaines de stage à Clairefontaine où elle a bien travaillé." Pour Amel Majri, la situation est différente avec une grossesse et un accouchement qui sont venus se greffer à cette blessure. Si elle est "épanouie, elle se rend compte que le corps change et il faut donc travailler plus que ce qu’elle devait imaginer."

Les longues absences mises de côté, Sonia Bompastor a fait un état des troupes à quelques jours de la reprise de la D1 féminine. Touchée avec la Norvège, Ada Hegerberg "doit rentrer à Lyon jeudi et on verra avec les examens supplémentaires ce qu’il en est." Si Amandine Henry a fait son retour à l’entraînement collectif, Wendie Renard "n’en est plus très non plus, tout comme Selma Bacha." Seront-elles suffisamment remises pour être disponibles dimanche ? Suspense mais en tout cas, l’OL cherche avant tout à soigner ses bobos dans cette dernière ligne droite.