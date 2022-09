OL : le mercato n’est pas terminé chez les Fenottes

A deux jours de la reprise de la D1 féminine, l’OL panse ses plaies. Avec les nombreuses blessures, Sonia Bompastor étudie des pistes pour se renforcer.

Si elle voulait commencer la saison dans la sérénité, Sonia Bompastor a vite déchanté. Déjà peu épargné par les blessures la saison dernière avec 4 ruptures des ligaments croisés notamment, l’OL n’a pas encore lancé sa saison qu’il va devoir faire sans Griedge Mbock "pour 6 mois minimum" et ne pourra pas compter sur Ada Hegerberg face à Reims. L’attaquante norvégienne a toujours du mal à marcher après sa blessure en sélection et c’est forcément un point noir dans cette préparation estivale.

Ces pépins de dernière minute obligent donc le staff lyonnais à réfléchir un peu plus sur le recrutement. "On étudie les opportunités sur le plan de l’attaque, secteur de jeu où on est le moins fourni. Ainsi que sur le poste de latérale droite, où l’on est un peu déficient avec l’absence de Carpenter, a déclaré Sonia Bompastor dans un entretien à Le Progrès. Il faut garder en tête qu’une saison chargée s’annonce, avec beaucoup de matches. On n’est jamais à l’abri qu’une joueuse se blesse ou ressente un gros coup de fatigue."

Bompastor veut miser sur les jeunes

L’intersaison lyonnaise ne peut que donner raison à l’entraîneure lyonnaise qui a vu deux recrues débarquée durant l’été (Jaurena, Däbritz). En plus de miser sur les nouvelles arrivées, Bompastor veut, à l’image de ce qu’il se fait chez les garçons, s’appuyer sur la formation lyonnaise. Avec Alice Sombath, Kysha Sylla, déjà intégrées au groupe pro, ou encore la jeune Alice Marques, la coach des Fenottes a "informé la direction que je voulais faire confiance aux jeunes" pour palier certaines absences comme celle possible de Wendie Renard à Reims. Entre continuité et volonté d’innover, Sonia Bompastor est consciente que cette nouvelle saison ne sera pas de tout repos.