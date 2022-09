Avant l’OL, Monaco se rassure en Ligue Europa

Reversé en Ligue Europa après leur élimination en barrages de Ligue des champions, Monaco a bien démarré sa campagne. Quatre jours avant de recevoir l’OL, les Monégasques se sont imposés sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1).

Quand l’OL a rattrapé et perdu son match en retard contre Lorient mercredi, l’AS Monaco a lui joué en Coupe d’Europe, jeudi. Engagé en Ligue Europa après son élimination en barrages de Ligue des champions, le club monégasque a entamé sa campagne européenne par un succès. Les hommes de Philippe Clément sont allés s’imposer sur la plus petite des marges à Belgrade face à l’Etoile Rouge (0-1). Grâce à un penalty de Breel Embolo à un quart d’heure de la fin, Monaco empoche les trois points et de la confiance.

0 victoire pour Monaco en 4 matchs

Dimanche, l’ambiance à Louis II sera bien moins volcanique qu’en Serbie mais le match tout aussi important. Avec aucune victoire sur leur quatre derniers matchs de championnat, Monaco veut repasser la première pour rapidement recoller au groupe de tête. De son côté, l’OL souhaite se remettre la tête à l’endroit après le revers à Lorient et prouver que ce n’était qu’un accident de parcours.