Ligue 1 : l’OL a effectué trois trajets en car la saison dernière

A l’heure où la question de l’empreinte carbone des clubs français a été mise sur la table, l’OL veut revoir ses modes de déplacement. La saison dernière, les Lyonnais n’ont effectué que trois voyages en bus.

Un club interpellé sur le réseaux sociaux, un coach qui utilise l’humour pour parler du climat, il n’en fallait pas plus pour que le feuilleton PSG ne prenne des proportions nationales. S’il n’avait pas voulu en remettre une couche, Jean-Michel Aulas avait malgré tout fait une annonce qui n’était pas restée sans réaction, mercredi pour la pose du premier siège de l’Arena. Face aux questions environnementales, le président de l’OL s’est engagé. Engagé à être plus écolo quand les trajets le permettent.

"On a déjà introspecté tous ces sujets en interne. Mais sur le plan de l’équipe de l’OL, on aura déjà un certain nombre de déplacements effectués en cars, avait annoncé le président lyonnais aux médias dont Olympique-et-Lyonnais. J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment vers Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train."

Ayant déjà entrepris de faire des voyages en bus, l’OL devrait donc revoir encore un peu plus ses habitudes. Selon L’Equipe, la saison dernière, les hommes de Peter Bosz ne s’étaient déplacés qu’à trois reprises en bus. Pour les courts déplacements à Saint-Etienne et Clermont ainsi que pour rejoindre l’Aube pour affronter Troyes. A voir ce qu'il sera fait cette saison, sachant que les Verts ne sont plus en Ligue 1.