OL : Wendie Renard et Ada Hegerberg références dans FIFA23

Wendie Renard et Ada Hegerberg @UEFA

Ce vendredi 30 septembre marque la sortie du jeu vidéo FIFA23. Un opus marqué par la présence de l’OL féminin. Ada Hegerberg et Wendie Renard ont les meilleures notes concernant les joueuses de D1 féminine.

C’est le grand jour pour les fans de jeu vidéo et de FIFA. Ce vendredi 30 septembre marque la sortie officielle de l’édition FIFA 23. La référence footballistique de l’éditeur EA Sports a apporté une nouveauté cette année avec la présence de la D1 féminine française au menu. Pour les suiveurs assidus des Fenottes, il est donc possible de jouer avec l’OL au sein du Parc OL et d’empiler les buts avec Ada Hegerberg en attendant son retour à la compétition dans la vraie vie.

L’attaquante norvégienne est, avec Wendie Renard, la joueuse la mieux notée dans le championnat de France avec une note de 91. A l’échelle mondiale, les deux Lyonnaises partagent cette note avec l’Australienne Sam Kerr (Chelsea) mais doivent laisser la première place à Alexia Putellas (FC Barcelone) pour un petit point et une note de 92.