OL : Bompastor donne des nouvelle de Gilles et Hegerberg

En ce début de saison, les Fenottes ne sont pas épargnées par les blessures. Sonia Bompastor a donné des nouvelles au sujet de Vanessa Gilles et Ada Hegerberg.

Même si la saison vient de débuter, l'Olympique lyonnais est déjà sujet aux blessures. Outre les joueuses touchées lors du précédent exercice, trois Fenottes sont actuellement en soins. Sara Däbritz, touchée à la cheville, a passé une IRM et devrait bientôt connaître la durée de son indisponibilité a indiqué Le Progrès. Ada Hegerberg et Vanessa Gilles sont elles absentes pour un petit moment.

L'attaquante tout d'abord est revenue mardi à Lyon après avoir passé du temps en Suède avec son mari. "On va se voir une première fois cette semaine, puis une autre la semaine prochaine et on prendra une décision commune pour mettre en place un protocole la concernant", a expliqué Sonia Bompastor.

Vanessa Gilles ne reviendra pas à l'entraînement avant mi-novembre

Arrivée depuis 10 jours à l'OL, Vanessa Gilles, qui doit remplacer Griedge Mbock (blessée pour plusieurs mois), ne reprendra les entraînements collectifs que mi-novembre car elle souffre des adducteurs. "On essaiera de tenir ces délais-là, sachant que c’est la version optimiste", a conclu l'entraîneure.