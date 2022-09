L'OL récompensé aux Trophées Sport et Management

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercredi, l'OL a été récompensé aux Trophées Sport et Management. Le club lyonnais a reçu le prix « Acteurs du sport professionnel » pour son engagement en faveur de l'emploi.

Ce n'est pas un titre sur le terrain, mais mercredi, l'OL a été récompensé à l'Assemblée nationale lors des Trophées Sport et Management. Représenté par Annie Famose, administratrice de l’Olympique lyonnais et Maëlle Trarieux directrice RSE et Déléguée générale d’OL Fondation, le club rhodanien a remporté le prix "Acteurs du sport professionnel".

Plus de 3000 emplois générés à l'OL Vallée fin 2023

Ce dernier salue le travail effectué par l'institution et son engagement en faveur de l'ouverture de l'emploi à tous les publics. D'ici la fin 2023, l'objectif de l'Olympique lyonnais est de générer plus de 3 000 emplois grâce à l'OL Vallée et à l'ensemble des infrastructures.

A noter que Sonia Bompastor, nommée dans la catégorie "Manager sportif de l'année", a été devancée par Laurent Tillie, ancien coach de l'équipe de France de volleyball et vainqueur de la médaille d'or aux Jeux olympique de Tokyo.