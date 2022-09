OL : Ada Hegerberg "a du mal à poser le pied"

Touchée assez gravement avec la Norvège, Ada Hegerberg a fait son retour à Lyon, jeudi. Si la blessure devrait être moins grave que prévue, l’attaquante de l’OL a encore du mal à poser le pied.

Dans cette dernière ligne droite avant la reprise du championnat, Sonia Bompastor a eu du pain sur la planche depuis dix jours. Devant jongler avec un effectif réduit à cause de la fenêtre internationale, l’entraîneure de l’OL a en plus vu les blessures s’accumuler à quelques jours de remettre en jeu la couronne de championne en D1 féminine. Après Wendie Renard et Amandine Henry lors de la tournée aux Etats-Unis, ce sont Selma Bacha, Ada Hegerberg et Griedge Mbock qui se sont ajoutées à la liste. Pour la latérale gauche, tout semble rentré dans l’ordre tandis que Mbock va devoir passer une deuxième fois sur la table d’opération.

Mais qu’en est-il pour l’attaquante lyonnaise ? C’est encore assez flou même si son absence pour Reims est déjà actée. "Elle a reçu un gros coup en sélection sur la jambe gauche qui a un peu inhibé toute la zone autour de laquelle elle avait été opérée pour une fracture de fatigue au tibia (en septembre 2020), a dévoilé Sonia Bompastor dans les colonnes de Le Progrès. Elle est dans l’attente aussi et se questionne pas mal. Elle est encore bien embêtée et a du mal à poser le pied. Elle a passé des examens complémentaires qui sont plutôt rassurants mais elle en repassera avec le staff médical lyonnais."

Si la blessure a été moins grave que ce que pouvait laisser penser sa sortie avec la Norvège, ce n’est pas non plus qu’un simple coup. Avec Griedge Mbock sur le flanc pendant "six mois minimum" et quatre joueuses touchées par une rupture des ligaments croisés, le staff de l’OL se passerait bien d’un nouveau coup dur.