Ligue 1 : Jérôme Boateng déjà forfait pour Monaco - OL

N’ayant repris que partiellement l’entraînement avec l’OL ce vendredi, Jérôme Boateng n’est pas encore prêt physiquement. Le défenseur allemand va rester à Lyon ce week-end et ne jouera pas contre Monaco.

Absent depuis plus de deux semaine, Jérôme Boateng est enfin de retour. Enfin pas totalement encore. Présent à l’entraînement de l’OL, vendredi, le défenseur allemand n’a pris part qu’à une partie de la séance collective. Ayant eu "un problème musculaire ces dernières semaines" selon Peter Bosz, Boateng a simplement fait son retour vendredi et s’est "partiellement entraîné avec le groupe puis un préparateur physique." Délaissé par son problème physique, l’ancien du Bayern Munich n’est pas encore à 100% et ne fera pas le voyage à Monaco.

"Il ne sera pas là ce week-end à Monaco. Il est complètement rétabli mais ce vendredi, c’était son premier entrainement avec nous. Il va s’entraîner ici durant le week-end et à partir de lundi ou mardi, il s’entraînera avec nous."

Alors que le secteur défensif et Thiago Mendes ont été pointés du doigt après la défaite contre Lorient, le retour de Jérôme Boateng pourrait offrir une solution supplémentaire derrière. Encore faut-il qu’il soit à 100% et que son entraîneur compte sur lui… Sur ce dernier point, Peter Bosz a soufflé le chaud et le froid avec une réponse politique. "S’il montre qu’il est meilleur que les autres, bien sûr. Il est là, je compte sur les joueurs qui sont là. Il est complètement dans le projet. S’il montre qu’il est en forme et meilleur que les autres, il jouera."