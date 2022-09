OL : Anthony Lopes, meilleure note lyonnaise sur FIFA 23

La plupart des fans de jeu vidéo et de football attendent cette date avec impatience. Le 26 septembre prochaine sortira le dernier opus FIFA du concepteur EA Sports. A dix jours de la mise en rayon de FIFA 23, les notes de joueurs commencent petit à petit à filtrer. Après la Liga ou encore la Premier League, EA Sport a dévoilé les 15 meilleures notes de joueurs en Ligue 1. Comme attendu, le PSG truste ce classement avec pas moins de 10 joueurs présents dont un podium composé de Mbappé (91), Messi (91) et Neymar (89).

Dans ce top 15, l’OL ne place qu’un seul représentant avec la présence d’Anthony Lopes en queue de liste. Avec une note de 82, le gardien lyonnais ferme ce classement aux côtés de Dimitri Payet (Marseille) et Kevin Volland (Monaco). Avec une note de 81, Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso sont en embuscade derrière leur coéquipier de club.

France's crème de la crème 🇫🇷@Ligue1UberEats's #FIFA23 top players are here 💪

For even more Ligue 1 ratings ➡ https://t.co/vdBaEpWVoE#FIFARatings pic.twitter.com/hig2yLKFYe

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 16, 2022