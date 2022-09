OL : Castello Lukeba toujours en course pour le Golden Boy

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Révélation de l’OL la saison dernière, Castello Lukeba fait partie des 40 derniers joueurs encore en lice pour le Golden Boy. Ce trophée récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Les mois passent, les semaines aussi et Castello Lukeba continue de rester dans la course. Après une première liste de 100 noms en juin dernier puis 60 en août, le défenseur de l’OL fait partie des 40 derniers finalistes pour le Golden Boy. Comme c’est le cas depuis la dernière liste, il est le dernier représentant lyonnais, Malo Gusto et Rayan Cherki n’ayant pas passé le cut des 60. Néanmoins, la France continue d’être représentée avec Eduardo Camavinga (Real Madrid) et Mathys Tel (Bayern Munich) en plus de Lukeba.

Le vainqueur de ce trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe sera dévoilé le 25 octobre prochain. La saison dernière, Pedri (FC Barcelone) avait ajouté son nom à un palmarès où l’on retrouve Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Paul Pogba, ces dix dernières années.