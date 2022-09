OL : Peter Bosz a "la confiance de pouvoir gagner contre le PSG"

Après deux défaites de suite, l'OL accueille dimanche (20h45) le PSG au Parc OL. Malgré les résultats négatifs, Peter Bosz continue de garder confiance en son groupe et a l'ambition de faire un coup contre l'ogre parisien.

Les absents pour le PSG

"Jérôme a senti une petite gêne donc avec la trêve, on n’a pas voulu prendre de risques. Les autres se sont entraînés ce (vendredi) matin."

Manque de confiance après ces deux défaites ?

"Pas de manque de confiance mais très déçu car perdre deux fois, ce n’est pas normal pour un club comme l’OL. Sur la deuxième défaite, ce n’était pas nécessaire parce qu’on a bien joué. Malheureusement avec deux coups de pied arrêtés, on a perdu."

Objectif podium à l’hiver ?

"Il m’a dit qu’il faut être sur le podium en fin de saison mais c’est clair et ça ne change rien pour moi. L’OL doit être à cette place. Il n’y a pas plus de pression. Quand tu es un grand club, la pression est toujours là, tu as des objectifs élevés, c’est normal."

Plus de pression avec le PSG

"Dans mon état d’esprit, c’est une superbe opportunité. Tout le monde sait que le PSG a une très bonne équipe, qui joue très bien cette saison. C’est un challenge énorme pour nous aussi. On a montré la saison dernière qu’on pouvait bien jouer contre eux."

Un changement de sytème ?

"Oui, ça peut changer car je regarde toujours notre façon de jouer d’abord mais aussi l’adversaire. C’est le meilleur adversaire qu’on a en France donc il faut bien les observer. On peut jouer les deux systèmes à trois ou quatre défenseurs mais on va choisir par rapport à nos joueurs. Eux, ils jouent différemment avec trois défenseurs cette saison contre quatre la saison dernière."

Thiago Mendes montré du doigt

"On a beaucoup parlé de lui la semaine dernière, j’ai déjà expliqué pourquoi il peut être un bon défenseur. Il a bien joué à Monaco mais il n’a pas défendu sur le premier but, il faut le dire."

Le PSG, match le plus important de la saison ?

"On ne peut pas dire ça après 8 matchs mais bien sûr c’est un important car on a perdu deux fois de suite. Mais ce n’est pas le match le plus important d’une saison. Vous me connaissez, je veux gagner tous les matchs que ce soit le PSG ou Lorient. On n’y arrive pas toujours mais c’est l’ambition. On est dans un grand club et il faut avoir la confiance de pouvoir gagner contre le PSG."

Le PSG, un tournant ?

"Après deux défaites, il faut avoir l’ambition de gagner et encore plus contre le PSG. Ca serait super d’y arriver. Mais je regarde toujours au match prochain, je ne me projette pas si loin. Je comprends l’importance d’un tel match."

Les changements attendus

"Il y a deux visages différents à Lorient et Monaco. A Monaco, j’ai vu l’esprit d’esprit qu’il fallait. Si on joue 10 fois ce match avec le même état d’esprit on le gagne 9 fois. On n’a pas peur contre le PSG, on joue, on regarde nos qualités, avec respect."

L’importance des remplaçants

"La saison dernière, je n’étais pas content de la manière dont les joueurs entraient. Ils n’aidaient pas l’équipe. Ca doit être une super opportunité pour faire mal aux adversaires qui sont plus fatigués. Cette année, ça n’a rien avoir avec la qualité mais bien l’état d’esprit. Je comprends la question mais vous comprenez que je ne peux pas y répondre."

Une association Lacazette - Dembélé ?

"Je n’ai pas pensé à ça mais c’est une bonne idée (sourire). Avec les entraîneurs, on boit un café et on parle, on parle, on discute. On regarde les images d’entraînement, des matchs précédents et on parle des idées tactiques."

Quelle tactique contre le PSG ?

"Marquage préventif, ne pas perdre des ballons faciles et croiser les doigts (rires). On peut dire qu’ils ne défendent pas à 11 mais quand on perd le ballon, eux ont ces joueurs devant donc c’est très dangereux. On en revient toujours au marquage préventif et on s’entraîne dessus depuis le début. Il faut bien parler, bien communiquer.

J’ai regardé beaucoup de matchs du PSG parce que j’aime le foot, j’aime ces joueurs. J’ai vu des équipes défendre, d’autres essayer de presser. Ca dépend de quel PSG on parle. J’ai regardé contre le Maccabi. Au début, ils ont été en difficulté mais j’aime regarder mon équipe et on a des bons joueurs qui peuvent bien jouer même si on ne le voit pas pendant 90 minutes."

Un PSG plus friable défensivement ?

"Ce sont des datas mais quand ils concèdent les tirs, ce sont après des scores fleuves où les joueurs sont un peu moins concentrés, qui lâchent un peu. Ca dépend encore du visage du PSG."

L’importance des leaders

"Leader par l’exemple, montrer aux autres qu’il ne faut pas avoir peur, qu’ils gardent bien notre consigne de plan de jeu, qu’ils montrent comment gagner le match. Mais ce n’est pas que contre le PSG. Tu es leader dans le vestiaire et sur le terrain pour tous les matchs."

Le trio Messi - Mbappé - Neymar

"J’ai dit que j’aime le foot. Trois des meilleurs attaquants du monde jouent au PSG en ce moment. Mais il n’y a pas que onze bons joueurs, il y a une bonne équipe. Je n’ai pas peur, j’ai peur de personne, d’aucune équipe mais le plaisir de jouer contre eux et encore plus de gagner si on gagne. Si l’entraîneur a peur, les joueurs aussi."

L’apport de Christophe Galtier

"Difficile de parler de l’entraîneur de l’extérieur. Avoir onze bons joueurs, ça ne veut pas dire avoir une bonne équipe et Christophe a changé le système et je vois les trois attaquants courir plus que la saison passée. J’aime beaucoup Pochettino, c’est un très bon entraîneur mais j’ai vu un changement cette saison."