Sarah Bouhaddi quitte l’OL avec un palmarès long comme le bras

Sarah Bouhaddi (Photo by Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via Getty Images)

Après treize ans sous les couleurs de l’OL, Sarah Bouhaddi rejoint le PSG pour une saison. Elle quitte le club lyonnais avec 28 trophées dont 8 Ligue des champions.

C’est une page qui s’est tournée à l’OL ce vendredi matin. Après treize années de bons et loyaux services, Sarah Bouhaddi a mis fin à son aventure lyonnais et a rejoint le PSG jusqu’en juin 2023. Arrivée dans les buts des Fenottes en 2009 après une aventure à Juvisy, la gardienne a tout connu entre Rhône et Saône. Les succès mais aussi les déceptions comme la saison blanche il y a deux ans. En rejoignant le PSG, Bouhaddi emporte avec elle une farandole de trophées.

Avec l’OL, elle est l’une des quatre joueuses à avoir connu tous les succès européens aux côtés de Wendie Renard, Amel Majri et Eugénie Le Sommer. Ces huit Ligue des champions ne sont qu’une partie des 28 titres remportés avec les Lyonnaises par la gardienne internationale. Avant d’être barrée par Christiane Endler la saison dernière, la meilleure gardienne du monde à quatre reprise a disputé 199 matchs de D1 féminine et remporté 12 fois le championnat.