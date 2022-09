Mercato : Sarah Bouhaddi quitte l’OL et rejoint le PSG

Quelques heures après avoir annoncé son départ de l’OL, Sarah Bouhaddi a rebondi. La gardienne française s’est engagée avec le PSG pour une saison.

Vincent Ponsot l’a lui-même avoué, l’OL aurait préféré que le départ de Sarah Bouhaddi ne se fasse pas vers le PSG. Néanmoins, le club lyonnais n’a pas empêché cette transaction de se faire et comme attendu, la gardienne française vient de s’engager avec le club parisien pour une saison. Arrivée mercredi dans la capitale, Bouhaddi se devait de signer jeudi si elle souhaitait pourvoir être inscrite sur la liste parisienne pour la Ligue des champions. C’est chose faite alors que le PSG va jouer son tour préliminaire, mercredi prochain.

De la concurrence aussi au PSG

En rejoignant les vice-championnes de France, Sarah Bouhaddi souhaite retrouver du temps de jeu, après avoir été barrée à l’OL lors de son retour de prêt. La tâche ne s’annonce pas pour autant des plus aisées puisque le PSG a fait signer Lydia Williams durant l’été et que Constance Picaud a disputé la première journée de D1 féminine. Néanmoins, Bouhaddi va retrouver Gérard Prêcheur, qu’elle a connu à l’OL et qui aurait poussé pour sa venue à Paris. Avec l’assurance d’une place de titulaire ? L’avenir le dire mais chez les Fenottes, c’est officiellement une page qui se tourne.