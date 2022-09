Mercato : l’OL travaille avec Bouhaddi pour un départ vers le PSG

Barrée par Christiane Endler depuis son retour de l’OL Reign, Sarah Bouhaddi a été reléguée dans la hiérarchie des gardiennes. En fin de contrat en juin 2025, la Française a demandé à partir et le club y travaille.

C’est une page qui va se tourner dans les prochaines heures, prochains jours. Après treize ans à représenter l’OL, Sarah Bouhaddi va s’envoler vers d’autres cieux. Reléguée dans la hiérarchie des gardiennes depuis son retour de prêt de l’OL Reign, l’internationale française veut jouer et sait que ce ne sera pas possible entre Rhône et Saône.

"Quand Sarah a prolongé, elle a souhaité aller à l’OL Reign et jouer aux Etats-Unis, a détaillé Vincent Ponsot dans l’entretien accordée à Olympique-et-Lyonnais. Avec son départ et des saisons qui ne sont pas sur le même calendrier, il a fallu recruter une top gardienne, ce qu’on a fait avec Christiane. Quand elle est revenue, le statut de Christiane était différent. Elle a exprimé son souhait de partir."

Un départ libre ou une vraie transaction entre l'OL et le PSG ?

La question des gardiennes était l’un des sujets brûlants du mercato des Fenottes et l’épilogue ne devrait plus tarder. Avec Christiane Endler, Emma Holmgren, Sarah Bouhaddi et Alyssia Paljevic, elles étaient quatre pour seulement trois place. Face au désir de la joueuse de vivre une nouvelle expérience à 35 ans, le club et la joueuse ont décidé de travailler main dans la main pour arriver à un accord afin de la voir rejoindre le PSG, bien "que le club intéressé ne soit pas vraiment le meilleur choix pour nous."

"Au regard de ce que Sarah a fait depuis toutes ces années, on ne sera pas un frein à ce qu’elle parte, a assuré le directeur du football. C’est quelqu’un qui a connu le succès avec nous, qui a passé 13 ans à l’OL. Sarah pourrait être une exception car d’habitude, on attire ou le PSG attire des joueuses du club adverse libres."

En quittant l’OL, Sarah Bouhaddi va laisser derrière elle douze titres de championne de France, huit Ligue des champions et autant de Coupe de France. Un monument au sein des Fenottes.