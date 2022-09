Mercato : Florent Sanchez "fait partie du projet" OL

N’ayant pas réussi à convaincre Peter Bosz de l’intégrer au groupe pro, Florent Sanchez ronge son frein avec la réserve, le tout sans jouer. A l’heure d’une rumeur de résiliation, l’OL a rappelé son attachement au milieu de terrain.

Il a suffi d’un mot pour voir les supporters de l’OL et suiveurs avertis de l’Académie partir au quart de tour. Mardi, L’Equipe annonçait que Florent Sanchez et son clan réfléchissaient à la possibilité de demander une résiliation de contrat avec l’OL afin de pouvoir se relancer ailleurs. Ce désir, le club ne semble pas l’avoir reçu ou du moins pas encore. Interrogé sur la question de l’avenir du jeune milieu de terrain, Vincent Ponsot est revenu sur son été et les possibilités de départ de Sanchez.

"Je ne suis pas au courant qu’il souhaite être libéré de son contrat. C’est un très jeune joueur encore. On avait trouvé des clubs en prêt qui n’ont finalement pas donné suite, a assuré le directeur du football à Olympique-et-Lyonnais. Aujourd’hui, il est avec les Pro2 et ça génère peut-être une frustration mais on le rencontrera."

Après un prêt concluant à Villefranche-sur-Saône et un bon Euro U19 avec les Bleuets, Florent Sanchez avait l’ambition de se faire une place dans le groupe de Peter Bosz. Malheureusement, la préparation avec les pros s’est stoppée aussi vite qu’elle n’a commencé. Revenu le 11 juillet à l’entraînement, le milieu a joué en amical le lendemain face au Dynamo Kiev et plus rien ensuite.

"On regrette qu'il ne soit pas dans le groupe pro"

Redescendu avec la réserve, Florent Sanchez, comme Mohamed El Arouch, subit de plein fouet la concurrence dans l’entrejeu lyonnais et surtout l’absence de départs. Néanmoins, malgré ce qui semble être montré, l’OL considère toujours le natif de Villeurbanne comme l’un de ses prospects pour le futur du club.

"Pour l’instant, Florent est dans notre projet. Ca revient peut-être à cette problématique de cette période de transfert qui n’a pas assez généré de départ, concède Vincent Ponsot. On a beaucoup de joueurs dans l’effectif et on regrette qu’un joueur comme Florent Sanchez ne soit pas dans le groupe pro mais ça reste un très jeune joueur et il fait partie du projet. Pour nous, il n’y a pas de résiliation et s’il y a une frustration chez lui, on en reparlera."

Frustré de ne pas jouer avec les pros, Florent Sanchez l’est tout autant de ne pas reprendre du rythme avec la réserve. S’il s’entraîne la semaine avec le groupe de Gueïda Fofana, il n’a pas été retenu lors de la dernière journée alors qu’il était enfin disponible après quelques pépins.