N’ayant pas réussi à convaincre Peter Bosz et ne jouant pas avec la réserve, Florent Sanchez se pose des questions. Il pourrait demander la résiliation de son contrat avec l’OL afin de pouvoir s’engager ailleurs.

C’est un dossier qui a agité l’été des suiveurs de l’OL. S’il n’a pas été le dossier le plus brûlant, il a été l’un de ceux jugés incompréhensibles par beaucoup. Après un prêt de six mois des plus concluants avec Villefranche, Florent Sanchez avait la ferme intention de revenir s’imposer dans son club formateur. Son Euro U19 avec les Bleuets a joué en sa faveur et malgré sa volonté de ne pas prendre de vacances pour rejoindre au plus vite le groupe de Peter Bosz, il a été sommé de le faire. Peut-être bien le signe que sa place avec le groupe pro était loin d’être assurée. Revenu le 11 juillet, il a joué le 12 avec l’équipe dite B contre le Dynamo Kiev et depuis plus rien.

Pas convoqué avec le groupe de National 2

Le milieu de terrain a donc cherché une porte de sortie en prêt en Ligue 2 ou National, conscient que la porte était fermée avec Bosz. Comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais, les jours ont passé, les semaines aussi et Florent Sanchez s’est finalement retrouvé sans rien, bloqué par les exigences lyonnaises en matière de transfert. S’entraînant désormais avec la réserve, il ne peut même pas compter sur le groupe de National 2 pour reprendre du rythme, n’étant pas convoqué par Gueïda Fofana. Cette situation risque d’avoir des conséquences que personne n’aurait imaginées au mois de juin. D’après L’Equipe, Sanchez et son clan réfléchiraient tout simplement à demander une résiliation du contrat qui va jusqu’en juin 2025 pour être libre de s’engager ailleurs… Si une telle issue venait à se produire, il y aura un vrai sentiment de gâchis.