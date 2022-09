Avant d’affronter l’OL, le PSG fait le travail au Maccabi Haïfa

Pour la deuxième journée de Ligue des champions, le PSG s’est assuré une deuxième victoire (1-3). Sur la pelouse du Maccabi Haïfa, le trio Messi - Mbappé - Neymar a trouvé le chemin des filets.

Les Lyonnais sont prévenus, l’attaque du PSG a trouvé la bonne carburation dans ce début de saison. A quatre jours du déplacement à Lyon, les Parisiens avaient un match de la Ligue des champions à jouer, mercredi soir. Cette deuxième journée de la phase de groupe se déroulait en Israël avec une rencontre contre le Maccabi Haïfa. Sans être exceptionnel collectivement, le PSG s’en est remis au talent individuel de ses stars. Après l’ouverture du score du club israélien, Lionel Messi (37e), Kylian Mbappé (69e) et Neymar (88e) ont pris les choses en main pour offrir un deuxième succès (1-3) en autant de match au club de la capitale.

L'OL peut prendre exemple sur le Maccabi

Néanmoins, dans la préparation du choc de Ligue 1 contre le PSG dimanche (20h45), Peter Bosz pourra s’appuyer sur la prestation du Maccabi qui a fait plus que résister. Avec un pressing intense, les Israéliens ont pris à la gorge le collectif parisien, qui a eu toutes les peines du monde à développer son jeu durant la première mi-temps. "On était bas et eux étaient haut. Ils ont voulu récupérer le ballon le plus tôt possible et ça a donné beaucoup d’espaces dans le dos de notre trio offensif, a constaté Christophe Galtier après la rencontre. On était vraiment en infériorité numérique au milieu." Un axe sur lequel l’OL pourrait donc capitaliser au Parc OL, dimanche.