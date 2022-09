L’OL veut poursuivre sa série au Parc OL contre le PSG

Les joueurs lyonnais lors du match OL – Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En battant Angers il y a deux semaines, l’OL a porté à 8 son nombre de victoires consécutives au Parc OL. Contre le PSG, les Lyonnais veulent poursuivre cette série, qui est ce qui se fait de mieux en Europe.

Dimanche, il y aura plus d’un objectif à aller chercher face au PSG. Après deux revers de suite à Lorient et Monaco, l’OL ne peut se permettre de subir une troisième défaite alors qu’il est attendu au tournant. Une telle passe négative n’est plus arrivée depuis janvier-février 2018 mais avec un adversaire comme le club parisien, le défi s’annonce de taille. Malgré tout, l’OL connait la recette pour faire chavirer le PSG.

Depuis l’arrivée de QSI, il y a eu des défaites cuisantes à l’extérieur mais au Parc OL, tout le monde se souvient encore du festival de Sergi Darder sur Thiago Silva. Face à l’armada offensive parisienne, l’OL n’est clairement pas le favori surtout vu la dynamique actuelle. Néanmoins, les 56 000 spectateurs présents dans l’enceinte de Décines doivent pousser les joueurs lyonnais à élever le niveau de jeu. Ils n’ont pas forcément le choix s’ils veulent continuer à jouer les places de haut de tableau.

Dimanche, ils ont aussi l’occasion de poursuivre cette série qui dure maintenant depuis quelques mois. En s’imposant facilement contre Angers, il y a deux semaines, l’OL a signé sa 8e victoire de suite à domicile. Contre le PSG, l’occasion serait trop belle de laisser passer un exploit et d’égaler dans le même temps la série de septembre 2014 - janvier 2015. Dans ces temps difficiles, autant se raccrocher à du positif.