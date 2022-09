Amandine Henry (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Elue meilleure joueuse de la finale de la dernière Ligue des Champions, Amandine Henry avait reçu un chèque de 50 000€. La milieu de l’OL en a fait don à l’association Sport dans la Ville.

Qui a dit qu’il n’y avait plus d’humain dans le football d’aujourd’hui à cause des différentes dérives ? Amandine Henry a tordu le cou à ces préjugés mercredi à l’occasion d’un rendez-vous avec l’association "Sport dans la Ville". Elue meilleure joueuse de la finale de la Ligue des champions entre l’OL et le FC Barcelone, la milieu avait alors reçu une chèque de 50 000€ de l’un des sponsors de la compétition.

Cette somme n’est pas allée sur son compte en banque mais bien dans la trésorerie de l’association lyonnaise. En effet, Henry a remis ce chèque à Sport dans la Ville. "C’est une belle association lyonnaise et la pratique du sport c’est essentiel, notamment pour l’épanouissement des jeunes filles,a expliqué la milieu de terrain dans des propos rapportés par Le Progrès. Le football m’a tellement apporté que j’ai envie de le rendre, d’en faire profiter les plus jeunes et qu’elles puissent le pratiquer dans les meilleures conditions possibles."

Joueuse émérite sur le terrain, Amandine Henry prouve aussi qu'elle a grand coeur en dehors.