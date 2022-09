OL : "On est tous derrière Peter Bosz", assure Corentin Tolisso

A l'image de Peter Bosz, Corentin Tolisso assure que la venue du PSG peut être le match parfait pour rebondir après deux défaites de suite. Le milieu de terrain a confiance en les qualités de ses coéquipiers.

Une dernière semaine à zéro point

"C'est compliqué. Ce sont deux défaites, et zéro point sur six, mais des défaites différentes. À Lorient, on n'a pas montré grand-chose, mais à Monaco c'était un peu plus abouti. Il faut retenir le positif et continuer d'avancer. On a pris deux buts sur coups de pied arrêtés, à Monaco, mais on a des statistiques qui montrent qu'on est performants sur ces phases-là, depuis le début de saison. Mais cela nous a fait mal dans la tête. Et on n'a pas envie de prendre des buts sur coups de pied arrêtés tous les week-ends."

Le PSG après deux défaites

"C'est important pour nous, il faut absolument qu'on sorte avec une victoire. On sait toutes les qualités qu'a le PSG, mais peut-être que ça peut nous servir, nous aider à faire un gros match. Il faut gagner. On a des ambitions, il faut les garder. Il faut gagner, même face au PSG. C'est déjà arrivé, ici, au Parc OL. Il faut qu'on soit agressif, tactiquement intelligents, qu'on fasse bien les choses tous ensemble. Il faut qu'on soit une équipe."

Une préférence pour la sentinelle que relayeur

"On en a parlé un peu, vaguement, et c'est vrai que je me sens plus à l'aise en numéro 6 qu'en numéro 8."

Tolisso : "La détermination et l'envie sont multipliées par mille contre le PSG"

L'état d'esprit de Peter Bosz

"Bien. C'est quelqu'un qui aime travailler, qui a beaucoup d'idées pour faire progresser l'équipe. Le problème n'est pas que le coach ou les joueurs : il faut être uni, c'est tous ensemble qu'on doit progresser. J'ai lu des choses disant que le coach est en danger, mais on est tous derrière lui et on a envie de gagner dimanche pour gommer ces deux défaites. On essaie de mettre en place ces idées (sourire), on y travaille tous les jours."

Son rôle ainsi que celui de Lacazette

"On est revenus, on a pris de l'expérience, et c'est à nous d'enlever de la pression aux plus jeunes. Avant un match comme PSG, la détermination et l'envie sont multipliées par mille. À nous de bien parler."

OL - PSG, deux ambitions différentes

"Pour l'instant, c'est vrai. Leur objectif est de gagner la Ligue des champions, et le nôtre est d'y retourner."