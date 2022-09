OL : Corentin Tolisso "avait un petit espoir" pour les Bleus

Commençant à enchaîner les matchs avec l'OL, Corentin Tolisso a regardé avec attention la liste des Bleus dévoilée par Didier Deschamps. S'il avait "un petit espoir", le milieu assure qu'il doit continuer à jouer pour retrouver la pleine capacité de ses moyens.

En revenant à l’OL, Corentin Tolisso n’a pas caché l’une de ses ambitions : retrouver l’équipe de France et participer à la Coupe du monde 2022. S’il commence à enchaîner les rencontres ces derniers temps, le milieu de terrain a vu sa préparation être tronquée à cause d’une blessure au mollet. Un contretemps regrettable dans sa course contre la montre.

Sur le chemin du retour, Tolisso n’a pas eu la surprise de voir son nom affiché sur la liste dévoilée par Didier Deschamps, jeudi, pour les deux matchs de Ligue des Nations fin septembre. "J’avais un petit espoir, je ne vais pas mentir, a avoué le numéro 88 lyonnais. Par rapport à tout ce que j’ai eu précédemment, c’était finalement un peu tôt et logique. Il faut que je joue plus, que je monte en rythme. Je n’ai pas eu de contact avec le sélectionneur."

Tolisso : "Il me manque encore du volume de jeu"

Auteur peut-être de sa meilleure prestation à Monaco depuis son retour, Corentin Tolisso est conscient que tout n’est pas encore parfait dans son jeu. Ne "souhaitant pas brûler les étapes fixées avec le staff", le milieu se satisfait déjà "de pouvoir enchaîner les matchs, chose que je n’avais pas pu faire les années précédentes". Sous le maillot de l’OL, il retrouve aussi une certaine fraîcheur mentale.

"Il faut que je continue à travailler, il me manque du volume de jeu. Je n’ai pas eu une préparation facile avec les blessures. Il fallait que je rattrape vite par rapport à mes coéquipiers. On sait que rien ne remplace les matchs donc il fallait aussi que je joue. Petit à petit, j’ai commencé avec 15, 20 puis 30 minutes et ensuite j’ai enchaîné. J’ai pu faire tout un match. Cela faisait un moment que je ne l’avais pas fait donc c’est une bonne chose."

Dimanche, l’OL reçoit le PSG. Un match de prestige qui peut permettre à Corentin Tolisso de se mettre en valeur aux yeux de Didier Deschamps et de montrer qu’il est bien l’un des leaders attendus depuis son retour