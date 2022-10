OL : Inès Jaurena assure qu’il est "facile de s’adapter à Lyon"

Arrivée à l’OL en juillet dernier, Inès Jaurena joue les pompiers de service depuis le début de la saison. Samedi contre Rodez, elle a évolué comme latérale droit avant de basculer dans l’axe aux côtés de Wendie Renard. Une polyvalence qui lui permet de jouer.

Son positionnement depuis son arrivée

"Ca se passe bien. Comme je l’ai dit depuis que je suis arrivée, le but est d’aider l’équipe, de jouer là où on me demande de jouer et de faire le travail au maximum. Ca fait un moment que je n’avais pas joué latérale mais j’y ai aussi joué pendant un moment donc ce sont des réflexes qui reviennent. Aujourd’hui, je ne me pose pas forcément la question de quel poste je suis la plus à l’aise. La priorité est de m’inscrire dans le collectif et que l’équipe gagne des matchs."

Rodez peu dangereux offensivement

"Il faut rester concentrer parce que n’importe quelle équipe du championnat est capable de marquer et il ne faut pas qu’on l’oublie. Sur un match comme ça, on va avoir tendance à se découvrir, à mettre les dix joueuses de champs dans le camp adverse et on n’est jamais à l’abris de se prendre un contre. On aurait aimé être plus efficaces et marquer plus de buts offensivement mais défensivement, on est contente de faire ce premier clean-sheet de la saison."

Un déficit offensif

"On en a parlé et on était toutes d’accord pour dire qu’on aurait dû en marquer plus. Ca reste une marge de progression. On s’est créé des opportunités et on a peut-être voulu trop en mettre devant le but, à vouloir enfoncer le ballon dans les cages alors que parfois un geste plus simple aurait dû être réalisé. Donc peut-être un peu plus de lucidité sur le dernier geste."

Son intégration

"Je m’intègre bien, les filles sont très sympas et il y a de la qualité donc c’est relativement facile de s’adapter au jeu de Lyon qui a la balle. Ce sont de grandes joueuses donc c’est facile de jouer avec elles. C’est toujours plus facile d’être dans l’équipe qui a le ballon, qui domine. C’est aussi se mettre au niveau de leurs exigences donc je travaille là-dessus."

La trêve internationale

"On va tâcher de travailler en petits groupes. On a l’habitude avec les filles qui étaient à l’Euro au début de la préparation, ensuite il y a eu encore une trêve internationale. Les internationales ont eu du repos la semaine dernière donc c’est le staff qui gère mais on est habituée. L’objectif est de rester fit et en forme pour travailler par exemple sur la finition."