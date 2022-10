A Lens, l’OL a clairement renié ses principes

Dimanche soir, l'OL n'a que ses yeux pour pleurer. Dos au mur, les Lyonnais ont préféré renier leur jeu afin de mettre un terme à leur série noire. Malheureusement, quand les individualités ne sont pas là pour cacher la défaillance collective, difficile d'imaginer plus. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Top : première réussie pour Diomandé

Anthony Lopes aurait pu largement être élu top de la rédaction pour la deuxième fois de suite grâce à ses nombreuses parades (37e, 44e, 59e, 75e) mais autant mettre en avant un retour. Comme Cherki, Sinaly Diomandé a connu sa première titularisation de la saison ce dimanche soir à Lens. Il n’avait d’ailleurs plus connu un coup d’envoi depuis ce fameux match annulé contre l’OM qui avait sonné comme la fin de sa saison également. Ayant joué 90 minutes avec la Côte d’Ivoire lors de la trêve, le défenseur n’est clairement pas celui qui avait le plus de rythme dans les jambes mais ça ne s’est pas vu face aux Sang et Or. Mieux, il a été le meilleur Lyonnais de cette rencontre.

Ce n’est pas toujours très académique avec des relances parfois hasardeuse mais l’OL avait besoin d’un roc en l’absence de Castello Lukeba. Diomandé a répondu présent malgré les vagues lensoises sur le but d’Anthony Lopes. Toujours bien placé, l’Ivoirien a eu un pied ou une poitrine pour contrer les frappes adverses pendant ces 90 minutes. Si l’OL n’a pas rassuré, Sinaly Diomandé a au moins été un rayon de soleil avec Lopes.

Le flop : l’absence d’identité lyonnaise

Très clairement, on aurait pu mettre la nonchalance de Toko Ekambi, les difficultés d’Henrique à droite ou le non-match de Tetê. Mais pour une équipe qui avait besoin de se rassurer et promis d’aller à Lens avec des principes de jeu, le résultat a été loin du compte. L’OLa bien fait front défensivement jusqu'au penalty mais au moment de récupérer le ballon, que ce fut compliqué. Une vraie purge pourrait-on dire même notamment dans le premier acte.

Lens avait clairement le costume de favori avant le match et les Lyonnais ont donné l’impression de l’accepter, étant avant tout déterminés à mettre fin à trois défaites consécutives. Voir Alexandre Lacazette lever les bras, hurler sur ses coéquipiers ou même taper de frustration dans le ballon montre à quel point l’OL a renié ses principes à Bollaert. Le penalty concédé n’a finalement été que la conséquence d’une équipe qui a déjoué. L'OL repart avec une défaite et l'a presque cherchée.