OL : Anthony Lopes "en sauve 4-5 contre le PSG"

Dimanche, l’OL a longtemps pu croire en sa bonne étoile grâce à Anthony Lopes. Décrié, le gardien lyonnais a répondu présent contre le PSG, avec de nombreuses parades.

A la 90e minute, Lionel Messi n’était pas loin de déjà célébrer un but qui n’est finalement jamais venu. En voyant son ballon passer le mur lyonnais sur un coup-franc, l’octuple Ballon d’Or s’est dit que c'était fait. En trouvant le cadre, il a pensé que son ballon travaillé allait faire mouche et lui permettre de faire signer un doublé. C’était sans compter sur l’envolée d’Anthony Lopes, venu chercher le cuir au niveau de l’équerre de son but. Cette image a été le résumé de sa soirée contre le PSG. S’il n’a rien pu faire sur le but de l’Argentin après cinq minutes, le portier de l’OL a permis à son équipe et tout un stade de continuer à y croire. Après la rencontre, il a préféré la jouer modeste, assurant n’avoir "fait que (son) travail".

"Anthony Lopes nous sauve 4-5 fois contre le PSG, a lui noté Nicolas Puydebois en observateur averti sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Il fait des arrêts extraordinaires. Autant depuis le début de la saison, je n’ai pas été sympa avec lui, autant sur le match d’hier, il a un peu remis l’église au milieu de village en montrant qu’il peut être très performant."

Face à l’armada parisienne, il a en effet dégoûté à plusieurs reprises les attaquants du PSG. Neymar, Messi et Mbappé sont venus se casser les dents sur Lopes et n'ont jamais pu faire le break. Avec 6 arrêts, le gardien portugais a vécu sa soirée la plus chargée depuis novembre 2021 et un match contre Montpellier où il avait également été mis à contribution. Seulement, ses parades n’avaient pas été vaines puisque l’OL était reparti de l’Hérault avec les trois points (0-1).