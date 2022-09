Elyes Wahi appelé à monter avec les Espoirs, Sekou Lega va prendre la direction de la Tunisie. L’attaquant de l’OL remplace le Montpelliérain en équipe de France U20 pour le stage de dix jours.

Il y aura finalement bien un représentant de l’OL en équipe de France U20 pour ce rassemblement de septembre. Si Johann Lepenant (2002) est désormais en attente d’une convocation en Espoirs après avoir disputé le tournoi de Toulon avec les U20 au début de l’été, Sekou Lega (2003) va représenter les couleurs lyonnaises pour ce rassemblement de septembre. L’attaquant de la réserve de l’OL a eu la surprise d’être appelé par Landry Chauvin afin de remplacer au pied levé Elyes Wahi.

Auteur d'un doublé contre La Duchère

L’attaquant de Montpellier, initialement retenu pour le stage en Tunisie avec les U20, n'a pas pris la direction de Radès puisqu’il a été promu chez les Espoirs ce mardi. Afin de le remplacer, Chauvin a donc fait appel à Lega. L’attaquant lyonnais a fait une partie de la préparation estivale avec les pros et s’est mis en valeur avec la réserve, trouvant le chemin du but à deux reprises lors du derby contre Lyon-La Duchère il y a deux semaines. Il va donc retrouver ses coéquipiers de sélection pour un stage de dix jours et trois matchs dont le premier se tiendra mercredi (19h) contre la sélection tunisienne.