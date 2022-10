Ayant repoussé l’échéance jusqu’à dix minutes de la fin, Anthony Lopes a livré un constat amer après la rencontre contre Lens. Le gardien de l’OL appelle ses coéquipiers à se dire les choses en interne.

Au moment de se présenter face aux caméras de Prime Video, il avait la tête des mauvais jours. Comme à chaque fois que l’OL est emporté dans une tempête, Anthony Lopes joue les soldats du front. Dimanche soir, après la défaite contre Lens, le gardien lyonnais n’a pas dérogé à la règle. Quelques minutes après le coup de sifflet final, il a livré une analyse cruelle mais réaliste de la prestation lyonnaise à Bollaert.

"Elle fait mal mais dans la physionomie du match, on n’a rien montré. C’est un peu gros mais on n’a vraiment pas montré grand chose ce soir. Je ne sais même pas si on a frappé au but ce soir. C’est une situation très compliquée, a concédé Lopes. Quand ça ne tourne pas en notre faveur sur des faits de jeu comme le penalty, c’est qu’on ne mérite rien. On repart avec une défaite, la 4e défaite de suite. Ca commence à faire beaucoup mais c’était déjà le cas avant."

Lopes : "On n'a rien montré"

Pour la première fois depuis 31 ans, l’OL vient d’enchaîner quatre défaites de suite en championnat. La crise était déjà bien présente entre Rhône et Saône mais ce déplacement dans le Nord ne va rien arranger. En plus du bilan comptable, les Lyonnais ont réalisé un non-match. Pas de quoi tirer des enseignements positifs au contraire des revers contre Monaco et le PSG. Vendredi, s’avance la réception de Toulouse au Parc OL et l’accueil risque d’être glacial…

"Sur la manière et l’état d’esprit, la copie n’a pas été là. Il va falloir trouver les solutions en interne, entre nous et se dire les choses, a poursuivi le gardien lyonnais. Il faut savoir se mettre le cul par terre à chaque match. C’est très insuffisant pour un club qui vise la Ligue des champions. On en est très, très loin, le fossé se creuse.

Vendredi, on joue à la maison et ça va être compliqué quand on sort de 4 matchs sans victoire. Il va falloir aller chercher un résultat et faire carton plein jusqu’à la Coupe du monde. On ne peut plus revenir en arrière."

Les paroles, les supporters lyonnais en ont l’habitude. Après quatre revers de suite, ils en attendent désormais bien plus sur le terrain.