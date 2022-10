Pour la quatrième fois de suite en championnat, l’OL s’est incliné à Lens (1-0). A la différence de ses joueurs, Peter Bosz n’a pas tiré sur la sonnette d’alarme après la rencontre, ayant "confiance en la suite".

C’est ce qu’on peut appeler la méthode Coué. Quand Anthony Lopes n’a pas mâché ses mots après la défaite contre Lens (1-0), Peter Bosz a préféré ne pas ajouter de l’huile sur un feu déjà bien vif. Dimanche soir, l’OL n’a clairement pas montré qu’il était une équipe souhaitant jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Avec un quatrième revers de suite, il en est d’ailleurs déjà bien loin. Pourtant, Bosz a trouvé des circonstances atténuantes à cette nouvelle défaite.

"C'est un match difficile, c'est dur de perdre avec un penalty comme cela. Je ne vais rien dire contre mes joueurs, on a fait le maximum, a assuré l’entraîneur lyonnais sur Prime Video. On a travaillé, c'était très difficile, ce n'était pas facile et il faut mieux faire. On a essayé. Les joueurs ont leurs opinions, moi, je dis qu'ils ont bien travaillé. Le niveau n'était pas celui de l'OL, mais on a des absents."

Est-ce avant tout un discours de façade sur la scène médiatique ? Il faut l’espérer tant l’analyse du technicien semble loin de celle de son groupe ou des observateurs. Il continue d’avoir "confiance en la suite. On doit être plus haut, c’est sûr. Chaque défaite est différente. Je suis en colère, je ne dis pas le contraire." Il y a urgence pour l’OL et pour Peter Bosz. Cette série qui n’en finit plus repousse le club loin du podium et rapproche de plus en plus le technicien de la sortie.