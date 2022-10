Dimanche, l’OL a déjoué face au RC Lens (1-0). Les Lyonnais sont désormais à neuf points de la Ligue des champions. Un bilan "inadmissible" pour Maxence Caqueret après seulement neuf journées.

Quand le public lensois fêtait ses joueurs, dans le vestiaire lyonnais, c’était clairement la soupe à la grimace. Dimanche soir, l’OL a complètement déjoué face à Lens alors que cette rencontre au parfum de coupe d’Europe était d’une importance capitale. Finalement, les Lyonnais n’ont rien montré, ne cadrant aucune des quatre tentatives en 90 minutes. L’OL veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine, il va devoir montrer bien plus.

"C’est une grosse déception, on ne fait pas un bon match encore une fois. Quand on est l’OL, on doit faire mieux que ça, a pesté Maxence Caqueret au micro de Prime Video. On n’a pas montré nos valeurs. Il faut vite corriger tout ça parce que ça ne va pas le faire autrement. C’est à nous de tout mettre en oeuvre pour être mieux et gagner nos prochains matchs."

Au soir de la 9e journée de Ligue 1, l’OL accuse déjà un retard de neuf points sur la 3e place et donc l’objectif de la Ligue des champions. Un fossé déjà immense qui s’explique notamment par cette triste série de quatre revers de suite. Ce bilan n’est pas digne d’une équipe qui assurait durant l’été avoir appris de ses erreurs de la saison passée.

"C’est inadmissible même si on n’a rien à reprocher aux adversaires. Mais si on regarde nos propres matchs, ce n’est pas suffisant et on n’a pas su faire les bonnes choses. Je n’ai pas d’explications. On doit être beaucoup plus tueur, avec beaucoup plus d’envie parce que ce soir Lens en a montré plus et ça s’est vu sur le terrain."