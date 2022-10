OL : "Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités", insiste Aulas

Malgré la crise qui touche actuellement l'OL, battu pour la 4e fois de suite à Lens, Jean-Michel Aulas a tenté d'avoir un discours positif.

La chute continue. Dimanche à Lens, l'OL a subi un quatrième revers de suite (1-0). Un résultat qui le plonge de le ventre mou du classement (7e), ce qui rappelle le scénario de la saison passée. Après ce nouvel échec, Jean-Michel Aulas est sorti du bois pour tenter d'éteindre l'incendie.

"Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage"

Le président de l'Olympique lyonnais voulait délivrer un message positif. "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff, a écrit le dirigeant rhodanien sur Twitter. Il faut travailler et gagner enfin vendredi (face à Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts."