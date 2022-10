Ligue 1 : l’OL n’a plus connu 4 défaites de suite depuis 1991

Ce dimanche, le défi est de taille à Lens. L’OL doit recoller au peloton de tête en même temps qu’il doit mettre un terme à sa spirale négative. Il faut remonter à 1991 pour voir le club lyonnais enchaîner 4 revers de suite.

La pression est de mise ce dimanche à Lens. Si Tetê a assuré que perdre trois fois de suite "n’était pas la fin du monde", il y a bien urgence dans le clan lyonnais. Après deux semaines de trêve internationale, l’OL reste encore et toujours sur une série de trois défaites de suite en Ligue 1. Le revers contre le PSG a apporté quelques motifs d’espoir mais c’est bien ce dimanche que les hommes de Peter Bosz et l’entraîneur lui-même sont attendus. Face à une équipe toujours invaincue, l’OL n’a plus le droit de griller un joker de plus.

Déjà distancé de trois points par son adversaire du soir, le club lyonnais veut éviter de vivre un quatrième revers de suite et voir le podium être déjà à presque dix points… Voir l’OL perdre trois fois de suite n’était déjà pas courant mais quatre fois encore moins. Il faut remonter à la saison 1990-1991 pour voir les Lyonnais dans une telle spirale négative. Les joueurs de Raymond Domenech avaient perdu contre Brest Armorique, Rennes, Nancy et Montpellier entre février et mars 1991. Seulement, l’OL était remonté en D1 un an auparavant et n’avait pas les ambitions d’aujourd’hui. Pour un club visant l’Europe, un nouveau revers à Lens ferait vraiment tâche…