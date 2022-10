Lens - OL : Jonathan Gradit unique forfait lensois

A la différence de l’OL, Lens va afficher complet dimanche soir. En conférence de presse, Franck Haise n’a acté que le forfait de Jonathan Gradit face aux Lyonnais.

Entre Lens et l’OL, les trajectoires sont opposées à tous les niveaux. Quand les Sang et Or régalent depuis leur remontée en Ligue 1 et font partie des équipes les plus séduisantes à regarder, l’OL continue de tâtonner et d’alterner le bon et le moins bon. Dimanche soir, les Lensois (4es) seront favoris, bien qu’ils souhaitent se défaire de cette étiquette. Ils s’avanceront avec le maximum de munitions pour faire tomber les hommes de Peter Bosz, touchés par de nombreux forfaits, pour la quatrième fois consécutive.

Vendredi, Franck Haise a acté une seule absence, celle de Jonathan Gradit, touché à la clavicule. "Il se remet bien, a détaillé le coach lensois. Il a commencé à travailler en salle pour maintenir son état de forme et il reprendra le footing en début de semaine prochaine."

Suspendu lors de la dernière journée, Deiver Machado est bien de retour tout comme Wesley Saïd, embêté par des problèmes aux ischios ces derniers temps.