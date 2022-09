Franck Haise (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Malgré trois défaites de suite en championnat, l’OL continue de faire peur à ses adversaires. Quatrièmes de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur les Lyonnais, Lens et Franck Haise ne veulent pas du costume de favoris.

Dimanche, dans un stade Bollaert en fusion, l’OL va entrer sur la pelouse lensoise avec la boule au ventre. Peter Bosz a beau confirmer que ses joueurs n’iraient pas dans le Nord pour autre chose que les trois points, mais après trois défaites consécutives, l’heure n’est pas vraiment à l’optimisme. Après la trêve internationale, les Lyonnais n’ont pas forcément tiré le gros lot avec Lens pour relancer la machine.

Dimanche, ce sont bien les Sang et Or qui vont s’avancer avec le costume de favori, eux qui sont 4es avec 5 points d’avance sur l’OL. Pourtant, Lens cherche à s’enlever toute pression dans ce choc de la 9e journée de Ligue 1. "L’OL, ça reste une équipe taillée pour le podium et elle est armée pour, a assuré Franck Haise, vendredi en conférence de presse. En comparaison, nous, nous surperformons depuis 30 mois. Je ne pense pas qu’elle restera sur la dynamique de ses performances récentes à l’extérieur (ndlr : aucune victoire en 3 matchs)."

Un duel entre Lens et l’OL ramène forcément à 2002 et au premier titre de champion de France. C’était il y a 20 ans et les supporters lyonnais aimeraient bien pouvoir revivre ne serait-ce qu’un peu de ces émotions…