Sarr, Lagha et El Arouch fêtant le titre en Gambardella (crédit : @OL)

Grand espoir de l’Académie, Mamadou Sarr est proche de signer un premier contrat professionnel avec l’OL. En attendant l’officialisation, le jeune défenseur s’est entraîné avec le groupe de Peter Bosz, vendredi.

Il est peut-être l’un de ceux sur qui les suiveurs de l’Académie placent le plus d’espoir pour les avenirs à venir. A seulement 18 ans, Mamadou Sarr a remporté la Coupe Gambardella et l’Euro U17 la saison dernière. Il a surtout impressionné pour sa maturité en défense centrale. Présent dans le groupe de National 2 depuis le début de la saison, Mamadou Sarr a eu la bonne nouvelle de rejoindre le groupe de Peter Bosz, vendredi matin. S’il n’a pas participé au début de la séance, il a quitté le groupe de Gueïda Fofana qui s’entraînait quelques mètres plus bas pour rejoindre le groupe pro.

Avec la blessure de Castello Lukeba, peut-il postuler à une place dans le groupe à Lens ? Interrogé sur la question en conférence de presse, Peter Bosz a rapidement mis fin à ces espoirs. "Aujourd’hui, il a fait une partie de l’entraînement avec nous. Ce n’est pas seulement Geuïda mais Jean-François Vulliez qui suivent ce joueur depuis un petit moment dans l’Académie. Ça peut être un joueur pour le futur mais pas pour Lens (sourires)."

En attendant de pouvoir faire ses premiers pas avec le groupe professionnel, Mamadou Sarr devrait signer dans les prochaines heures son premier contrat pro comme certains de ses compagnons de Gambardella. Et c’est déjà une belle victoire pour l’OL alors que des cadors européens étaient sur le coup.