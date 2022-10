OL : Boateng, Da Silva, Diomandé… Qui pour remplacer Lukeba ?

Vendredi, Peter Bosz a acté le forfait de Castello Lukeba pour le déplacement à Lens. Sans le défenseur français, l’OL va devoir activer ses plans B. Avec un suspense qui ne devrait finalement pas avoir lieu.

Vendredi matin, dans le froid du centre d’entraînement de l’OL, le sang s’est glacé mais pas seulement à cause des températures d'un début d'automne qui régnaient à Décines. Au moment de faire l’appel, plusieurs joueurs brillaient par leur absence. Moussa Dembélé, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico ont bien pointé le bout de leur nez quelques minutes après leurs coéquipiers mais un absent a marqué plus que les autres : Castello Lukeba. Ayant pourtant joué avec les Espoirs, le défenseur s’est finalement blessé dans ce rassemblement.

Peter Bosz n’a d’ailleurs pas manqué de lancer une pique à son joueur ainsi qu’au staff médical français. "Castello sera absent contre Lens tout comme Romain Faivre. Castello s’est blessé avec les Espoirs lors du premier match en première mi-temps mais a joué tout le match. Il est entré 15 minutes lors du deuxième match et ce n’est pas intelligent de sa part ni de celui du staff des Espoirs." Sans son jeune patron de 19 ans, la défense de l’OL se retrouve démunie. Le club lui aussi face à ses responsabilités avec une manque de vraies options de rechange.

Bosz a salué les progrès de Boateng

Dimanche, ils seront trois à se battre pour épauler Thiago Mendes. Trois avec des physiques et formes différentes au moment de chercher à séduire Peter Bosz. Déjà passablement pointée du doigt face à Lorient et Monaco, l’arrière-garde lyonnaise n’avait pas forcément besoin de ce coup du sort. Néanmoins, face à Lens, l’occasion sera à saisir pour Damien Da Silva, Sinaly Diomandé ou Jérôme Boateng, qu’ils ont leur mot à dire et pourquoi profiter de l’absence de Lukeba pour concurrencer Mendes à l’avenir.

Mais qui sera titulaire à Bollaert entre les trois ? La question se pose même si la réponse semble malgré tout couler de source. Quand ses deux compères ont enchaîné les pépins, Damien Da Silva est solide comme un roc. Une qualité que l’on ne peut lui enlever, lui qui n’a finalement manqué que 6 matchs depuis son arrivée à l’été 2021 pour suspension ou blessure. A l’heure actuelle, l’ancien Rennais représente la solution la plus plausible pour accompagner Thiago Mendes. S’il a évolué la plupart du temps à droite à l’OL, Da Silva a pris ses repères axe gauche durant sa période faste à Rennes aux côtés de Mexer et n’aura à priori pas de difficultés à se mettre au diapason.

Un suspense, vraiment ?

La question reste à savoir si Peter Bosz veut faire confiance à un joueur qu’il a toujours bien apprécié que ce soit humainement ou dans son sens du sacrifice ou profiter de cette absence pour relancer un joueur en recherche de confiance. Vendredi, l’entraîneur lyonnais a longuement été interrogé sur Jérôme Boateng et n’a pas manqué de vanter ses mérites. Critiqué depuis un an, le défenseur allemand a l’avantage de l’expérience acquise au Bayern Munich et en sélection. Seulement, ses blessures à répétition semblent être un vrai frein pour le voir propulser directement dans le onze.

"Il n’a pas eu de chance avec ses blessures. Ca fait presque deux mois qu’il est hors du groupe. La saison dernière, il n’avait pas eu de préparation avec le groupe et donc il a pêché lors de la 1re partie de saison. Cette saison, on a choisi de faire jouer Thiago Mendes et comme je l’ai dit, il était souvent blessé. Sur les datas, on voit qu’il est plus en forme que la saison dernière, a annoncé Peter Bosz en conférence. Il s’entraîne vraiment très bien. Avec toute l’expérience qu’il a et s’il est à 100%, ça peut être une bonne option pour nous."

Ayant loupé tout le début de saison et rechuté juste avant la trêve, Jérôme Boateng ne semble clairement pas le favori pour Lens qui, comme l’a rappelé le coach, imprime un tempo assez élevé. Qu’en sera-t-il pour Sinaly Diomandé ? Vendredi, Bosz a salué la prestation du défenseur lors du match de la Côte d’Ivoire contre la Guinée. Ses premières 90 minutes depuis la préparation estivale et un match contre Anderlecht. Revenu dans le groupe lyonnais ces derniers matchs, l’Ivoirien ronge actuellement son frein sur le banc. Il a pu retrouver du rythme en sélection et ce ne peut être que bénéfique pour l’OL et Peter Bosz qui cherchent des solutions. Seulement, dimanche, de suspense il ne devrait pas y en avoir. C’est bien vers une charnière Thiago Mendes - Da Silva que se dirige l’OL.