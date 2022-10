OL : Inès Benyahia a vécu "un rêve d'enfant" en jouant au Parc OL

Titulaire pour la 1re fois de la saison, Inès Benyahia continue de gratter du temps de jeu dans l’effectif de l’OL. Face à Rodez, la milieu a vu son "rêve de jouer au Parc OL devenir réalité".

On ne peut jamais se satisfaire d’une blessure d’une partenaire et ce n’est pas à l’OL que ce genre de pensée existe. Néanmoins, la blessure pour les quatre prochains mois de Sara Däbritz a offert une ouverture à Inès Benyahia pour avoir un peu plus de temps de jeu. Parfaitement intégrée dans le groupe des Fenottes depuis la saison dernière, la milieu reste un joker de luxe face à la concurrence dans l’entrejeu lyonnais. A 19 ans, elle prend son mal en patience mais a été récompensée par Sonia Bompastor face à Rodez (2-0) avec une première titularisation cette saison. Le tout dans l’enceinte du Parc OL.

"Ca fait plaisir de jouer ici, c’est un grand stade. Quand on est petite, c’est un rêve et c’est un rêve qui devient réalité, a déclaré la milieu sur OLPlay. On travaille à l’entraînement, en étant jeunes, on voit les grandes joueuses sur le terrain, on prend exemple et on essaye de travailler pour maintenir le meilleur niveau possible. Le but est d’essayer de les rattraper pour ensuite pouvoir prendre la relève."

Pour sa première d’entrée cette saison, Inès Benyahia a évolué avec Damaris Egurrola et Amandine Henry dans l’entrejeu pendant 70 minutes. La prestation de la jeune Lyonnaise a été qualifiée "d’intéressante" par Sonia Bompastor même si l’entraîneure assure que Benyahia "peut faire encore mieux notamment défensivement".