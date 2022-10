Lens - OL : le stade Bollaert affichera complet

Pour la 11e fois de suite, le RC Lens jouera à guichets fermés ce dimanche soir face à l’OL. Ce soutien populaire devrait largement jouer son rôle de 12e homme.

C’est peut-être l’un des plus beaux publics de France, si ce n’est le plus beau. Ce dimanche, l’OL joue une partie de son destin en terres lensoises. Face à la dynamique du RC Lens, cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 a d’ailleurs des airs d’Europe et ce n’est pas le Stade Bollaert qui va briller par son absence. L’OL reste toujours l’OL malgré les années de disette et l’enceinte nordiste va revêtir ses plus beaux habits dimanche soir pour accueillir ce choc Lens - OL.

Pour la 12e fois de suite, le stade Bollaert va afficher complet et plus de 37 000 supporters lensois seront présents dans les travées. Un soutien populaire qui fait la force des Sang et Or et qui va rajouter un peu plus de pression à l’OL. Ce dimanche, le millier de supporters lyonnais ayant fait le déplacement tentera de donner de la voix mais les tribunes résonneront bien aux chants des supporters lensois, qui joueront leur rôle de 12e homme.