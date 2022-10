Lens - OL : enfin l’heure de Rayan Cherki ?

Rayan Cherki lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Face à la cascade de blessures, Peter Bosz va devoir changer ses plans à Lens, ce dimanche (20h45). Si le système de l’OL ne devrait pas être bousculé outre mesure, reste à savoir qui de Rayan Cherki ou Jeff Reine-Adelaïde aura les faveurs de l’entraîneur.

Comme chez les Fenottes, la lecture des noms présents à l’infirmerie de l’OL a de quoi faire peur. Pour le déplacement à Lens, ce dimanche (20h45), ils sont cinq à avoir dû faire l’impasse sur cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1. Avec Corentin Tolisso, Moussa Dembélé, Romain Faivre, Castello Lukeba et Malo Gusto, l’infirmerie a malheureusement fière allure. Dimanche, l’OL se doit de mettre un terme à sa spirale négative et va devoir jouer encore un peu plus avec ses tripes.

Face à cette cascade de blessures, Peter Bosz pourrait bien être amené à passer en 4-2-3-1 même s’il assure qu’un système est avant tout sur le papier. Néanmoins, ce système avec un meneur de jeu devrait permettre à Rayan Cherki de connaitre sa première titularisation de l’année. Bosz avait en tout cas laissé planer le mystère vendredi en conférence de presse. Finalement, c’est bien en défense qu’il y aura le plus de changements et ce par la force des choses.

Absent de dernière minute, Malo Gusto laisse son couloir droit vide. Malgré la présence de Saël Kumbedi dans le groupe, on voit mal l’OL confier les clés du camion à un jeune joueur dans un match aussi important. Comme l’a souvent laissé sous entendre Peter Bosz, Henrique devrait donc dépanner à droite, lui le gaucher. Orphelin de Lukeba, Thiago Mendes devrait logiquement faire la paire avec Damien Da Silva, seul remplaçant avec un certain rythme depuis le début de la saison.

La composition probable de l’OL à Lens : Lopes - Henrique, T.Mendes, Da Silva, Tagliafico - Caqueret, Lepenant - Tetê, Cherki, Toko Ekambi - Lacazette